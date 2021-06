Ambiance à la fois sportive et festive : la première édition du Five Nations Celebrity Trophy s’est disputée sur le magnifique parcours de Méan. Au programme : une compétition originale avec, dans chaque équipe de quatre joueurs, une personnalité passionnée de golf !

Parrainé par Jean-Michel Saive et Bruno Taloche, le tournoi proposait une affiche remarquable avec les présences de stars du sport comme Dominique Monami, Olivier Rochus, Michel Preud’homme, Geert De Vlieger, Charlotte Devos, Xavier Malisse, Wesley Sonck ou Philippe Saive mais aussi d’humoristes comme Renaud Rutten, Tex, Arnaud Tsamère, Pierre Theunis, Freddy Tougaux ou Sarah Grosjean. Même Sacha Daout avait quitté les studios de la RTBF pour participer à l’événement.

Illuminé par un grand soleil, le parcours avait été parfaitement préparé par les greenkeepers. C’est dire si la chasse aux birdies fut prolifique ! A l’heure des résultats, c’est l’équipe de Bruno Rutten qui monta sur la première marche du podium. Et, dans le classement individuel des célébrités, c’est Olivier Rochus qui s’adjugea la victoire à une superbe carte de 75 (+3) qui en dit long sur le niveau golfique de l’ancien n°1 du tennis belge.

Comme il se doit, la bonne humeur était de mise lors du dix-neuvième trou où l’on fêtait les birdies des uns et les bogeys des autres. Et, sur la magnifique terrasse, le dîner de clôture permit à Bruno Rutten de régaler l’assemblée de quelques blagues dont il a le secret.

Au cœur des Ardennes, le Five Nations Golf Club réunit désormais, en son sein, deux parcours de grande qualité, l’un à Méan, l’autre à Durbuy. Parallèlement, il propose des infrastructures très complètes avec notamment un hôtel-restaurant sur le site du Golf de Méan. Ce Celebrity Trophy s’inscrit dans la volonté des propriétaires – dont l’investisseur Marc Coucke - de promouvoir la destination et de faire de Durbuy « the place to be » pour les golfeurs en quête de challenge sportif et d’art de vivre. D’ores et déjà, Luigi Codutti et son équipe ont fixé rendez-vous, en 2022, pour la deuxième édition !