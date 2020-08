Décidément, nos deux Thomas sont en forme au Celtic Classic (European Tour) qui se dispute sur le parcours du Celtic Manor (par 71), au Pays de Galles. Après deux tours, Pieters et Detry se retrouvent sur le podium avec une belle chance de soulever le trophée dimanche prochain !

Après avoir signé une carte de 64 lors du premier tour, l’Anversois a rentré un score de 68 lors du second. Il aurait même faire mieux s’il n’avait pas concédé un bogey sur le dernier trou, un par 5 relativement facile. Alors qu’il tentait de toucher le green en deux, sa balle a malheureusement terminé sa course dans l’eau. Avec un total 10 sous le par, Pieters pointe à la deuxième place, à un petit coup de l’Anglais Sam Horsfield.

Histoire de hisser bien haut le drapeau belge au mât du Club House gallois, Thomas Detry (notre photo) s’est également rapproché de la tête. Depuis le début du tournoi, le Bruxellois fait preuve d’une exceptionnelle régularité. C’est bien simple : il n’a toujours pas concédé le moindre bogey ! Avec 9 birdies en deux jours, il se situe désormais à la troisième place du classement, idéalement placé pour le week-end.

Nicolas Colsaerts, en revanche, a connu une journée plus difficile et a dû se contenter d’un score de 73. A 2 sous le par au général, il passe néanmoins le cut et tentera une remontada ce samedi.