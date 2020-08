Colsaerts dans le Top 5 en Angleterre Golf Miguel Tasso Le champion belge n'est qu'à trois coups du leader et aura un bon coup à jouer ce week-end.

© D.R.

Grâce à deux belles cartes de 65 et 66, Nicolas Colsaerts occupe désormais la quatrième place de l’English Championship (European Tour) qui se dispute, à huis clos, sur le parcours du Hanbury Manor (par 71). Au général, à -11, le "Belgian Bomber" n’est qu’à trois coups de l’Anglais Andy Sullivan, actuel leader à 14 sous le par. Très solide dans tous les compartiments du jeu, le champion bruxellois a fait très belle impression ce vendredi avec six birdies (dont deux sur les deux derniers trous) pour un seul bogey. Il aura donc un bon coup à jouer ce week-end et tentera de s’offrir son quatrième titre sur le circuit après ses succès à l’Open de Chine en 2011, au Volvo World Matchplay en 2012 et à l’Open de France l’an dernier. De son côté, Thomas Detry a connu une deuxième journée plus difficile (carte de 72) avec notamment un vilain double bogey sur le trou n° 5. Il rétrograde à la 42e place avec un total de 6 sous le par.