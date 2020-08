Après trois tours, Nicolas Colsaerts reste bien placé à l’English Championship (European Tour) qui se dispute sur le parcours du Hadbury Manor (par 71), dans le Herfordshire. Le champion belge occupe la sixième place avec un total de 14 sous le par. Mais il accuse désormais sept coups de retard sur l’Anglais Andy Sullivan (notre photo) qui survole les débats et qui a même réussi un eagle sur le trou n°1, un par 4!

Ce samedi, le « Coels » a rentré une bonne carte de 68. Mais celle-ci dégageait pourtant un petit goût amer. Et pour cause : sur le trou n°11, il a été pénalisé par l’arbitre de deux coups pour avoir apparemment touché malencontreusement le sable dans son backswing lors d’une sortie de bunker. Une sanction bien sévère. L’intéressée lui-même - dont on connait l’esprit sportif - ne s’est apparemment rendu compte de rien. Et même son partenaire de partie, l’Anglais Andrew Johnson était incrédule. Dur, dur. Cet incident a forcément déstabilisé mentalement Nico sur les trous suivants même s’il a réussi deux beaux birdies sur le 16 et le 17. Ce dimanche, guidé par son orgueil, il tentera une remontada. Dans un grand jour, il peut encore aller chercher la victoire mais il dépend désormais d’une éventuelle défaillance de Sullivan.

De son côté, Thomas Detry a signé un score de 66 (6 birdies, un bogey) qui lui permet de réintégrer le Top 20 avec un total de 11 sous le par.