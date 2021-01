L'AFGolf et la Libre Belgique, vous invitent à un cycle de quatre conférences virtuelles exceptionnelles sur le thème "Golf et santé mentale, pourquoi ça marche?".

Tous les jeudis à 11h50, du 14 janvier au 04 février retrouvez des invités comme Sacha Daout, Adrien Devyver, Jean-Paul Roussaux, Didier Drouven et Adem Wahbi au micro de Miguel Tasso et Laurence Dardenne, journalistes à La Libre Belgique. Inscrivez-vous dès maintenant sur www.afgolf.be/pourquoicamarche afin de suivre la conférence en directe.



L’importance du mental dans le golf sera au centre de la première conférence virtuelle organisée, ce jeudi, par l’AFGolf et La Libre Belgique. "Le golf est un sport très particulier. Lors d’une compétition ou d’une simple partie amicale, le temps réel de jeu n’est que d’environ 2%. C’est dire si la concentration, la confiance en soi et la conscience de l’instant sont essentiels pour signer une belle performance" explique Didier Drouven, sophrologue et coach mental, qui sera l’invité de cette pendaison de crémaillère.



À cette occasion, La Libre et l'AFGolf vous offrent 5 exemplaires du livre de Didier Drouven « L’art du mental (dans le golf et dans le reste) »



Présentation du livre par Didier Drouven :



J’ai créé un personnage imaginaire (Alain Thérieur) afin de susciter une discussion à propos du mental, ce petit « perturbateur » dans notre vie quotidienne. Je souhaitais aborder le phénomène de la conscience qui me tient tant à cœur dans mon métier de sophrologue. Je souhaitais dépasser le simple concept du mental comme dans mes deux livres précédents (EmoGolf et Savoir perdre au golf pour savoir gagner). Prendre conscience est l’arme ultime contre le mental, car il n’a pas accès à cette dimension de l’esprit. Plus de 90 % de notre activité quotidienne est réalisée de manière automatique, mais si nous entrons dans le phénomène de la conscience, nos capacités cognitives, physiques, physiologiques sont décuplées. Nous sommes alors pleinement dans l’action, corps et esprit ne forment qu’une seule énergie. Survient alors le plus puissant : la créativité. Cette partie si unique de chacun.



