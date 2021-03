Vous souhaitez vous initier au golf ou faire découvrir le golf à votre conjoint, enfant, petit-enfant ou à un ami ?



Avec 37 clubs en Wallonie et à Bruxelles, le golf est l’une des manières les plus dépaysantes mais aussi les plus sûres de s’évader en Belgique, près de chez vous.



La Libre et l'AFGolf ont le grand plaisir de vous offrir 5 packs Swing Therapy dans le club AFGolf de votre choix.



Chaque pack comprend:



Une expérience inattendue de 14 jours. La découverte du golf et de ses sensations avec nos coachs.

4 cours collectifs (limités à 8 personnes) pour vivre l’émotion de vos premières balles qui s’envolent et de vos premiers putts qui font mouche.

Un cours individuel rien que pour vous.

Vos premiers coups sur le parcours : ses paysages à couper le souffle, ses bâtiments remarquables, sa biodiversité exceptionnelle…

L’accès libre à toutes les installations d’entrainement pendant 14 jours.

Séances de training au practice et au putting green.

La mise à disposition gratuite du matériel.

Une activité pour vous imprégner du domaine et de son environnement.

La quinzaine est à choisir entre le 3 avril et le 1er mai.



Plus d'infos ici