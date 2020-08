Detry deuxième en Angleterre Golf Miguel Tasso Le Bruxellois a concédé un bogey sur le dernier trou.

Une fois encore, le coup est passé tout près. Lorsqu’il a, ce dimanche, putté pour le par (2 mètres à peine) sur le dernier trou du Hero Open qui se disputait sur le parcours du Forest of Arden, à Birmingham, Thomas Detry a bien cru qu’il allait enfin remporter son premier titre sur l’European Tour. Malheureusement, sa balle s’échappa d’un rien sur la droite. Et, à l’arrivée, ce bogey a permis à l’Anglais Sam Horsfield de remporter l’épreuve (-18 au total) avec un coup d’avance. Pointé en septième position après trois tours, le champion belge de 27 ans a sorti le grand jeu lors de la quatrième journée, collectionnant les birdies (six entre les trous 7 et 17). La maudite “virgule” sur le 18 lui laisse évidemment un goût amer. Mais ce n’est sûrement que partie remise tant son talent est grand!