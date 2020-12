Leader actuel à la Race et favori logique du tournoi, l’Américain Patrick Reed a pris la tête du DP World Championship, bouquet final de la saison 2020 sur l’European Tour. Impérial dans tous les secteurs du jeu, le vainqueur du Masters 2018 a signé, lors du deuxième tour, une superbe carte de 64 sur le parcours « Earth Course » (par 72) du Jumeirah Estates, à Dubaï. Au général, il totalise désormais 10 coups sous le par et précède deux longueurs l’Anglais Matthew Fitzpatrick. Laurie Canter (-7) et Tyrrell Hatton (-7) et Tommy Fleetwood (-6) sont en embuscade.

Thomas Pieters a, pour sa part, rentré un score de 70 (3 birdies, un bogey) et pointe à la 14e place à 23 sous le par. Dans une belle position d’outsider, il tentera de poursuivre son ascension ce samedi lors du traditionnel «moving day».

Thomas Detry est plus en retrait. A son 74 de la veille, le jeune Bruxellois a ajouté un 73 pour un total de 3 au-dessus du par et une 48e position au global. Aucun cut n’étant programmé dans ce tournoi, il pourra tenter une belle remontada ce week-end.