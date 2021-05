Adrien Dumont de Chassart et Giovanni Tadiotto, grands espoirs du golf belge, ont largement contribué à la victoire de l’équipe universitaire de l’Illinois au « Big Ten Championship » qui s’est disputé sur le très difficile parcours du Crooked Stick (par 72), dans l'Indiana. Illinois a terminé le tournoi avec un petit coup d’avance sur Iowa au terme d’un incroyable suspense.

Adrien Dumont de Chassart a fait preuve d’une grande régularité tout au long des trois jours de compétition, rendant des cartes de 73, 71 et 74. Le Villersois termine deuxième du classement individuel.

Après un premier tour compliqué (83), Giovanni Tadiotto est monté en puissance pour terminer avec des scores de 76 et 71.

Après ce sixième titre consécutif en Conférence, l’équipe d’Illinois, coachée par Mike Small, a désormais les yeux tournés vers les NCAA Regionals du championnat universitaire qui débuteront le 17 mai. C'est l'étape indispensable pour se qualifier pour le NCAA National Championship, bouquet final de la saison, qui débutera le 28 mai à Scottsdale.

A l’instar de Thomas Pieters et Thomas Detry avant eux, Adrien Dumont de Chassart et Giovanni Tadiotto combinent, avec réussite, études universitaires et golf de haut niveau aux Etats-Unis.