Le haut du leaderboard est toujours aussi embouteillé à l’Arnold Palmer Invitational (PGA Tour) qui se déroule sur le parcours de Bay Hill (par 72), à Orlando. Après deux tours, le Canadien Corey Conners, 29 ans, est en tête à 9 sous le par (cartes de 66 et 69). Il précède d’un coup l’Ecossais Martin Laird et de deux le Nord-Irlandais Rory McIlroy et le Norvégien Viktor Hovland. Et plusieurs autres « gros bras » sont en embuscade à l’image de Bryson DeChambeau (-6), Paul Casey (-5), Justin Rose (-5) ou Jordan Spieth (-5).

Notons que Tyrrell Hatton et Rickie Fowler, très mal embarqués après un premier tour catastrophique, ont réussi à passer le cut in-extremis. En revanche, le tournoi est d'ores et déjà terminé pour Francesco Molinari et Patrick Reed.