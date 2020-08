Detry a signé une première carte de 64, riche de neuf birdies (dont six sur le neuf premiers trous) pour deux malheureux bogeys. Après le premier tour, le jeune Bruxellois partage la deuxième place du classement avec les Australiens Jason Scrivener et Mon Woo Lee, les Anglais Laurie Canter et David Howell et le Zimbabwéen Scott Vincent.

Le Nord-Irlandais Carmac Sharvin est en tête à 8 sous le par.

De son côté, Colsaerts a rentré un score de 65. Il a même carrément assuré le spectacle grâce, notamment, à deux superbes eagles (trous n°2 et 12). Sans une fin de parcours difficile (bogey au 16 et double bogey au 17), le « Belgian Bomber » aurait clairement pu se retrouver seul en tête.

L'English Championship fait partie de l'UK Swing, série de six tournois se disputant à huis clos en Grande-Bretagne durant l'été.