L'European Tour a officialisé le calendrier de sa saison 2021. Il comportera théoriquement la bagatelle de 42 tournois organisés dans 24 pays. Afin de limiter et de faciliter les déplacements, les compétitions ont été regroupées par zones géographiques. En raison des incertitudes liées à la crise sanitaire, ce programme est évidemment susceptible de modifications. Pour rappel, en 2020, 18 tournois avaient dû être annulés ou reportés.

L'exercice 2021 prendra son envol le 21 janvier à Abu Dhabi. Les joueurs resteront ensuite au Moyen-Orient avec les tournois de Dubaï, d'Arabie Saoudite, d'Oman et du Qatar. Le premier rendez-vous en Europe est prévu à l'Open de Tenerife, en avril. Annulé l'an passé, le British Open est programmé du 15 au 18 juillet, toujours sur le links du Royal St George's, près de Douvres. Quatre Rolex Series, dotées chaque fois de 8 millions de dollars de prize money, sont au menu. Elles se disputeront à Abu Dhabi, en Ecosse, à Wentworth et lors du DP World Championship de Dubaï. L'Open de France a, en revanche, provisoirement disparu du calendrier. Comme l'an passé, la Belgique n'accueillera aucune épreuve sur l'European Tour. Pour rappel, le tournoi olympique de Tokyo (du 29 juillet au 1er août) et la Ryder Cup (du 24 au 26 septembre) sont également au menu de ce millésime.

Faute de lisibilité, on ne sait pas à quel momeht le public sera autorisé à assister à tous ces événements. Jusqu'à nouvel ordre, les tournois se disputent, en tout cas, à huis clos avec les seules caméras de télévision pour témoins!