Thomas Pieters occupe la 18e place du classement après le premier du tour du DP World Championship, bouquet final de l’European Tour qui se dispute sur le « Earth Course » (par 72) du Jumeirah Estates, à Dubaï. Le joueur anversois a signé, ce vendredi, une carte de 71 (4 birdies, 3 bogeys). Deuxième joueur belge en lice, Thomas Detry a dû, en revanche, se contenter d’un score moyen de 74 (+2). Le Bruxellois a, il est vrai, très mal débuté le parcours (4 bogeys sur les 6 premiers trous) mais il s’est bien repris ensuite et a même terminé avec des birdies sur les trous 15 et 18. En haut du classement, c’est le Français Victor Perez qui mène la danse grâce une très belle carte de 67. Il compte une longueur d’avance sur l’Anglais Matthew Fitzpatrick, le Sud-Africain Erik Van Rooyen et l’Ecossais Robert Macintyre. Pour rappel, il n’y pas de cut de prévu dans ce tournoi qui réunit les soixante meilleurs joueurs de l’année sur le circuit européen pour un prize money de 8 millions de dollars.