C’est un tournoi de golf très original qui sera proposé, le 24 août prochain, à tous les golfeurs belges. « L’idée est de réunir, dans les clubs, des équipes de dix joueurs qui tenteront de jouer un maximum de trous afin de récolter le plus d’argent possible pour aider les héros de la Croix-Rouge dans leur lutte contre le Covid-19 » explique Andy Hancock (Golazo), initiateur de cet événement caritatif baptisé « Holes for heroes » et soutenu par Nicolas Colsaerts, Thomas Pieters, Thomas Detry et Manon De Roey.

Le concept du défi est très ludique. Joueurs amateurs, professionnels et célébrités – peu importe leur niveau - sont attendus sur les greens. Chaque club belge peut inscrire gratuitement une ou plusieurs équipes de dix joueurs. Ceux-ci essayeront, le jour J, de jouer un maximum de trous sur leur parcours entre le lever et le coucher du soleil. Dans les semaines précédant le challenge, ils auront récolté un maximum de parrainages auprès de leur famille, leurs amis ou auprès des autres golfeurs en demandant, par exemple, 1€ par trou qu’ils espèrent jouer ! L’équipe qui récoltera le plus d’argent fera gagner à son club un match exhibition exceptionnel avec les quatre ambassadeurs du projet.

« Je suis très heureux de pouvoir apporter mon soutien à ce projet. J’espère que tous les clubs de Belgique formeront une ou plusieurs équipes et que les golfeurs se montreront généreux !», explique Thomas Pieters.

L’argent récolté servira dans la lutte contre le Covid-19 avec l’espoir de soulager le travail de nos héros du quotidien. Depuis la crise sanitaire, la Croix-Rouge collecte notamment du plasma de patients guéris du coronavirus. Ce plasma est mis à disposition pour des études scientifiques afin de déterminer si les anticorps peuvent aider les patients malades. Les dons issus du challenge Holes for Heroes iront entre autres à la recherche scientifique pour trouver un remède à la maladie et aider les soignants à être mieux préparés.

Jouer au golf pour la bonne cause : ça va swinguer le 24 août prochain !