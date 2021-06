On ne change pas une formule qui gagne!: Holes for Heroes est de retour. Après le succès de la première édition l’année dernière, qui a permis de recueillir plus de 230.000€ en faveur de la Croix-Rouge, le projet caritatif Holes for Heroes entame aujourd’hui sa deuxième saison. Les golfeurs belges Nicolas Colsaerts, Thomas Detry et Manon De Roey, ainsi que le coach Jérôme Theunis, soutiennent ce challenge au profit de la bonne cause.

Comme en 2020, tous les golfeurs de Belgique sont invités à relever un défi inédit : essayer de jouer pour leur club un maximum de trous et récolter ainsi le plus d’argent possible pour aider les héros de la Croix-Rouge.

Joueurs amateurs, professionnels, célébrités... tous les golfeurs sont attendus sur les greens entre le 21 août et le 5 septembre. Chaque club peut inscrire gratuitement une équipe de maximum 30 joueurs. Ces joueurs essayeront de boucler, en un jour, un maximum de trous sur leur parcours, entre le lever et le coucher du soleil. Dans les semaines précédant le challenge, les joueurs tenteront de récolter un maximum de parrainages auprès de leur famille, leurs amis ou auprès des autres golfeurs. Lors de l’édition précédente, près de 19.000 trous avaient été joués par l’ensemble des 300 participants.

Les 3 clubs dont les joueurs récolteront le plus d’argent gagneront une après-midi exceptionnelle en compagnie de l’un des ambassadeurs du projet.

Les participants recevront aussi un uniforme avec polo et casquette à porter le jour J, ainsi qu’une médaille après le challenge. Ils pourront également gagner des prix individuels s’ils sont parmi les meilleurs collecteurs de fonds. L’année dernière, le club de Rigenée avait remporté le défi en récoltant plus de 28.138€.

Plusieurs personnalités du monde sportif et culturel ont déjà promis de participer et de mettre leur notoriété au profit de la cause. Ce challenge bénéficiera aussi du soutien de plusieurs « sponsors » qui feront chacun une donation à la Croix-Rouge.

« Je suis très heureux de pouvoir apporter mon soutien à ce projet. Comme l’année dernière, j’espère qu’un maximum de clubs belges participeront et que les golfeurs se montreront généreux ! Pouvoir aider la Croix-Rouge au travers d’un projet comme celui-ci, c’est fantastique », explique Nicolas Colsaerts, joueur sur le Tour européen et ambassadeur du projet.

Le concept Holes for Heroes est une idée de Sportizon, société de consultance et d’activation faisant partie du groupe Golazo (qui aidera dans la mise en place logistique du projet), en collaboration avec la Croix-Rouge, la Fédération Royale Belge de Golf, Golf Vlaanderen et l’Association Francophone Belge de Golf. La Libre est évidemment partenaire de cet événement.

L’argent récolté servira dans la lutte contre l’isolement social : un combat permanent pour les bénévoles de la Croix-Rouge. La crise sanitaire du Covid-19 a aggravé l’exclusion sociale qui isole encore un peu plus les plus fragiles et les plus démunis. La Croix-Rouge agit quotidiennement auprès des personnes isolées pour les aider à sortir de la solitude et de l’isolement. Des centaines de bénévoles apportent une aide psychologique à des personnes en difficulté émotionnelle, réalisent des visites aux plus isolés, offrent un soutien aux personnes sans-abri ou encore organisent des activités et des camps de vacances pour les enfants issus de familles vulnérables. Les fonds récoltés lors de Holes for Heroes iront intégralement aux projets contre l’isolement social.

Plus d’informations sur le site internet officiel du challenge : www.holesforheroes.be