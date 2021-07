Thomas Pieters et Nicolas Colsaerts ont passé le cut de l’Open d’Irlande qui se dispute sur le parcours de Mount Juliet (par 71). L’Anversois pointe à la 34ème place à 5 sous le par (cartes de 70 et 69) tandis que le Bruxellois occupe la 44ème position à -4 (cartes de 67 et 73). Thomas Detry (67 et 75), en revanche, n’a pas réussi à se qualifier. C’est seulement le cinquième cut que le jeune champion belge manque lors des ses deux dernières saisons sur l’European Tour.

L’Australien Lucas Herbert mène le tournoi avec un total de 13 sous le par (64 et 67) avec deux coups d’avance sur l’Anglais Andy Sullivan et l’Ecossais Grant Forrest. M.T.