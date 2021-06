Quel exploit ! Pour sa première apparition sur l’European Challenge Tour (la D2 du golf européen), le jeune joueur limbourgeois Kristof Ulenaers a remporté, ce dimanche, le tournoi Cadiz qui s’est disputé sur le parcours du Real Club Novo Sancti Petri (par 72), dans le Sud de l’Espagne. En tête dès le premier tour, le jeune pro a terminé l’épreuve à 19 sous le par avec cinq coups d’avance sur l’Allemand Hurly Long. Même un triple bogey concédé sur le trou n°11 lors du dernier tour n’a pas déréglé la mécanique du joueur du Royal Limburg qui a enchaîné ensuite avec trois birdies en quatre trous !

Voilà donc Kristof Ulenaers, 22 ans et passé par la filière universitaire américaine, lancé vers une belle carrière. « En débarquant ici, je ne m’attendais vraiment pas à gagner le tournoi. Mais j’ai eu de bonnes sensations tout au long des quatre tours. Et j’ai tenu. C’est incroyable !» a confié le lauréat qui espère rejoindre rapidement Thomas Detry, Thomas Pieters et Nicolas Colsaerts sur l’European Tour.