Le golfeur américain Dustin Johnson ne participera pas aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Selon le N.1 mondial, le rendez-vous japonais n'entre pas dans son calendrier. "Le tournoi tombe à une période chargée pour moi et c'est la raison pour laquelle j'étais hésitant. Cela constitue aussi beaucoup de trajets à un moment où il est primordial de se concentrer sur le PGA Tour", a déclaré l'Américain de 36 ans en marge du Players Championship.

Le vainqueur du dernier Masters n'avait pas participé aux JO de Rio en 2016 en raison d'inquiétudes liées au virus zika.

Le tournoi olympique de golf doit débuter le 29 juillet et se conclure le 1er août dans la capitale japonaise. C'est peu de temps après le British Open, annulé l'an passé et censé se dérouler du 15 au 18 juillet en Angleterre, et juste avant le WGC St. Jude Invitational, qui doit se tenir à Memphis du 5 au 8 août.