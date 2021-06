C’est devenu un rendez-vous incontournable. Chaque été, le Royal Waterloo GC accueille, sur son parcours La Marache, l’élite internationale des jeunes de moins de quinze ans. L’an passé, le tournoi initié par Albert Vermeiren n’avait pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. Il retrouve sa place dans le calendrier à l’occasion de la neuvième édition qui prend son envol ce jeudi (trois tours de 18 trous). Comme de coutume, le plateau est remarquable avec les présences de 144 joueurs (garçons et filles) venus des quatre coins du monde.

Chez les « Boys », les Italiens Giovanni Binaghi (numéro 1 européen) et Bruno Frontero (n°3), les Français Hugo Le Goff (n°2), Rafael Bobo-Lloret (n° 6) et Arthur Carlier (n° 7 européen) feront partie des favoris. Côté belge, on suivra évidemment de près la performance du jeune prodige de Rigenée Hugo Duquaine, qui a fêté ses 14 ans en mai dernier et qui a de l’ambition plein le swing. L’affiche féminine a également très belle allure.

« Je suis très fier de réussir à organiser en Belgique une compétition de golf d’un tel niveau » confie Albert Vermeiren, plus enthousiaste que jamais. « Nous avons à cœur de mettre sur pied un événement digne des plus grands tournois mondiaux. En 9 éditions, nous en avons vu passer des champions et des championnes au Waterloo ! La prodige slovaque Pia Babnik (qui a remporté à 3 reprises le tournoi et qui est déjà devenue professionnelle à seulement 16 ans), l’italien Marco Florioli (actuel numéro 1 européen EGR), Savannah De Bock (notre grand espoir du golf féminin) et j’en passe… »

Un challenge spécial (le « Teodoro Soldati », en mémoire à un jeune golfeur italien lauréat à Waterloo et décédé quelques années plus tard d’une leucémie foudroyante) récompense aussi le meilleur joueur U12 de la compétition.