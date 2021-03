Le troisième tour de l’Arnold Palmer Invitational (PGA Tour), qui se dispute sur le parcours floridien de Bay Hill (par 72), a été fertile en émotions et en exploits.

Le vétéran anglais Lee Westwood, 47 ans, a, ainsi, pris la tête du tournoi grâce à une carte de 65 (8 birdies, 1 eagle et 3 bogeys). A l’aube du dernier tour, il totalise 11 coups sous le par et possède une longueur d’avance sur l’Américain Bryson DeChambeau et le Canadien Corey Conners. Jordan Spieth (-9), Tommy Fleetwood (-8) et Rory McIlroy (-7) restent également dans la course.

Ce « moving day » du samedi a également été marqué par le fabuleux « hole in one » réussi par Jordan Spieth sur le trou n°2 (un par 3 de 200 m) et par le drive monstrueux signé par Bryson Dechambeau sur le trou n°6. Le colosse américain n’a pas hésité à tenter d’atteindre en un coup le green de ce par 5 de 480 m. Sa balle a survolé l’immense lac et a atterri à une cinquantaine de mètres du green !