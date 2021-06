La première édition du Five Nations Celebrity Trophy se dispute, ce vendredi, sur le magnifique parcours de Méan. Lors de cette compétition originale les membres du club formeront des équipes avec des stars venues de multiples horizons et passionnées de swing. Jean-Michel Saive et Bruno Taloche sont les parrains de cet événement qui a également La Libre comme partenaire. Michel Preud’homme, Marc Degryse, Geert De Vlieger, Wesley Sonck, Olivier Rochus, Xavier Malisse, Dominique Monami, Renaud Rutten, Tex, Sarah Grosjean et Arnaud Tsamère figurent parmi les nombreux invités. C’est dire s’il y aura du spectacle et de la bonne humeur sur les greens et lors du dix-neuvième trou avec différents concours et activités, dont une vente aux enchères pour soutenir l’asbl Rêves-Assis qui vient en aide aux personnes handicapées.

Le « Five Nations Golf Club » réunit désormais, au sein de la même structure, deux « championship courses » : le premier est situé à Méan, le second à Durbuy. «Parfaitement entretenus, ils sont parfaitement complémentaires. Dessiné par le mythique champion sud-africain Gary Player, Méan est un parcours très scénique avec des trous à couper le souffle. Durbuy, œuvre de Fred Hawtree, est un peu plus sinueux et technique. Dans les deux cas, les joueurs de tous les niveaux prendront un vrai plaisir à relever le challenge » résume Laurent Richard, « Head Pro » du club.

Le golf est devenu un nouvel atout touristique pour la petite - et si appréciée - ville de Durbuy. Ce n’est pas un hasard d’ailleurs si Marc Coucke est devenu actionnaire de « La Petite Merveille », la holding qui chapeaute le parc Adventure Valley, l’hôtel-restaurant Le Sanglier et le Five Nations GC.

«Nous savons combien les golfeurs sont épicuriens. Ils aiment découvrir de nouveaux parcours, bien sûr. Mais ils apprécient aussi les visites, les randonnées en famille, la gastronomie, bref l’art de vivre. A Durbuy, nous pouvons aujourd’hui leur proposer une expérience globale à l’occasion de séjours cousus sur mesure » ajoute Bart Maerten, CEO de l’entité.

Le Five Nations propose différents packages cousus sur mesure pour étancher la soif de birdies des passionnés de swing. Le parcours de Méan possède même son propre hôtel le long des fairways. « Et nous accueillons également les séminaires et les team buildings» précise Valérie Sparks, Golf Manager du club. Au cœur des Ardennes, dans un cadre bucolique, il n’y pas meilleure adresse pour se ressourcer.

Le tournoi des célébrités de ce vendredi s’inscrit dans cette volonté de faire aussi de Durbuy « the place to be » sur les greens.