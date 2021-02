Le respect de l’environnement, de la biodiversité et du développement durable fait partie des priorités du golf d’aujourd’hui. En juin 2020, l'AFGolf (Association Francophone Belge de Golf) a lancé le programme « OnCourse Wallonie » auprès des clubs wallons et bruxellois. A peine huit mois plus tard, le cap des 20 clubs engagés est déjà atteint.

« L'AFGolf travaille depuis plusieurs années en collaboration étroite avec de nombreux partenaires pour faire avancer la durabilité du golf. Voir déjà plus de la moitié de nos clubs s'engager est la preuve de la valeur qu'ils accordent à la nature et à l'utilisation efficace des ressources naturelles" explique Emilie Geury, Secrétaire générale de l’AFGolf.

Concrètement, chaque club dispose de la plateforme OnCourse® Wallonie qui lui permet de recenser sa biodiversité, d’analyser sa consommation d’énergie et d’inventorier ses ressources. Selon l'analyse des chiffres et selon leurs moyens, les clubs pourront mettre en place un programme complet d’actions durables qui, au final, sera récompensé par le Label international GEO certified®.

Avec ce cap de 20 clubs atteints, les golfs wallons et bruxellois et l'AFGolf réaffirment clairement leur investissement pour l'environnement.

Parallèlement, l'AFGolf poursuit son plaidoyer pour obtenir l'autorisation d'utiliser des produits d'entretien biologiques, indispensables à la bonne santé des greens. Jusqu’à nouvel ordre, ceux-ci sont toujours interdits par un décret wallon. Le dossier stagne au niveau politique laissant les clubs sans solution probante pour traiter les maladies de leurs terrains. Avec ses 20 premiers clubs engagés, l'AFGolf espère évidemment voir le dossier évoluer plus rapidement.

Voici les 20 clubs francophones déjà engagés dans « OnCourse Wallonie » :

Avernas Golf Club (OnCourse)

Golf du Château de la Bawette (OnCourse)

Royal Bercuit Golf Club (OnCourse)

Brussels Drohme Golf Club (GEO Certified)

Golf La Bruyère (OnCourse)

Golf de l’Empereur (OnCourse)

Golf & Hôtel de Falnuée (OnCourse)

Five Nations Durbuy Golf Club (OnCourse)

Golf 7 Fontaines (OnCourse)

Golf du Haras (OnCourse)

Golf d’Hulencourt (OnCourse)

Golf des Lacs (OnCourse)

Golf Club Liège-Bernalmont (OnCourse)

Golf de Liège-Gomzé (OnCourse)

Mont Garni Golf Club (OnCourse)

Naxhelet Golf Club (GEO Certified)

Ragnies Golf Club (OnCourse)

Golf de Rigenée (OnCourse)

Royal Golf Club du Château Royal d’Ardenne (OnCourse)

Golf de Rougemont (OnCourse)