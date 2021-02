Thomas Pieters va-t-il remporter son premier titre sur le PGA Tour américain ? Après deux tours, il occupe la cinquième place de l’Open de Puerto Rico (PGA Tour) qui se dispute sur le parcours du Grand Reserve GC (par 72) à Rio Grande. Au général, l’Anversois totalise 8 coups sous le par (cartes de 69 et 67) et se situe à seulement 3 longueurs de l’Américain Brandon Wu, actuel leader. Ce vendredi, il a fait preuve d’une très grande régularité avec cinq birdies et pas le moindre bogey. Concurrencé par le WGC Championship, le tournoi portoricain n’est doté « que » de 3 millions de dollars. Pieters y participe grâce à une «wild card».

De son côté, Thomas Detry se débrouille plutôt bien à Bradenton, à l’occasion de son premier WGC Championship. Sur le parcours « The Concession » (par 72), le Bruxellois a signé, vendredi, un score de 73 (3 bogeys, 2 birdies) pour un total global de 1 sous le par. Il occupe la 35è place provisoire de ce tournoi doté de 10,5 millions de dollars et qui réunit toute l’élite mondiale. L’Américain Brooks Koepka est en tête à -11 avec un coup d’avance sur Cameron Smith, Billy Horschel et Collin Morikawa.