L’édition 2021 de la “Belgian Golf League” est dans les starting blocks. Fondé en 2018 à l’initiative de Thibault De Saedeleer, ce championnat des clubs a conquis une véritable légitimité au sein de la grande famille du golf belge et fait désormais partie intégrante de l’agenda des meilleurs amateurs.

Le concept a, il est vrai, tout pour plaire avec des compétitions qui se disputent tout au long de la saison et qui permettent aux élites de tous les clubs – et notamment aux jeunes- de disputer des rencontres de haut niveau. « Pas question de nous positionner comme des concurrents des Interclubs. Au contraire ! La BGL est parfaitement complémentaire » confirme Thibault De Saedeleer qui pilote l'épreuve avec François Verheyen au sein de Kick Up.

L’édition 2021 s’annonce très riche. Aux compétitions de Division 1 (Messieurs et Dames) s’ajoutera, cette année, une Division 2 (Messieurs). Une preuve supplémentaire de l’engouement grandissant de la part des clubs. Parallèlement, une « Belgian Golf League Corporate » verra aussi le jour et réunira les sociétés partenaires (et autres) dans une compétition sur 9 trous.

Pour rappel, les rencontres de BGL se disputent en formule match play (2 simples et un double). En D1 (Messieurs et Dames), le coup d’envoi sera donné le 29 mai au Golf de L’Empereur. Le championnat fera ensuite successivement escale à Oudenaarde, au Bercuit, au Ravenstein, à Latem, au National et à 7 Fontaines. Les demi-finales se disputeront le 9 octobre à Ternesse et la grande finale aura lieu le 23 octobre au Waterloo.

Le concept de la nouvelle D2 (Messieurs), qui devrait réunir 16 équipes), est légèrement différent puisque les rencontres se joueront en éliminatoires directes sur le terrain d'un des deux clubs.