L'Américain Collin Morikawa, vainqueur de l'USPGA 2020, a provisoirement pris les commandes du Memorial, dont le 1er tour a été interrompu jeudi par la pluie et les orages à Dublin (Ohio) et se finira vendredi pour un grand nombre de concurrents.

Agé de 24 ans, Morikawa a réussi sept birdies et commis un bogey, pour rendre une carte de 66, soit six sous le par, sur le parcours de Muirfield Village qui lui réussit, puisqu'il y a remporté une épreuve ajoutée au calendrier l'an passé en pleine pandémie de Covid-19 (Workday Charity Open).

"La pluie a définitivement eu son importance", a-t-il déclaré, faisant observer que "les greens étaient assez souples et réceptifs".

Il devance d'un coup son compatriote Adam Long et de deux un quatuor composé des Américains Xander Schauffele et Bo Hoag, du Canadien Nick Taylor et de l'Espagnol Rafa Cabrera Bello.

Sept concurrents pointent à trois longueurs du leader, parmi lesquels les N.2 et 3 mondiaux, Justin Thomas et Jon Rahm.

Ces joureurs ont eu le temps d'aller au bout de leur journée, contrairement à 54 des 120 engagés, dont six n'ont pas encore pris le départ.

Parmi ces "retardataires" figurent Bryson DeChambeau (-2) et Jordan Spieth (-1), bloqués au N.3, le Nord-Irlandais Rory McIlroy coincé au N.2 (+1).

Classement provisoire du 1er tour (par 72):

1. Collin Morikawa (USA) -6

2. Adam Long (USA) -5

3. Rafael Cabrera (ESP) -4

. Bo Hoag (USA) -4

. Xander Schauffele (USA) -4

. Nick Taylor (CAN) -4

7. Christiaan Bezuidenhout (RSA) -3

. Rickie Fowler (USA) -3

. Max Homa (USA) -3

. Shane Lowry (IRL) -3

. Jon Rahm (ESP) -3

. Brendan Steele (USA) -3

. Justin Thomas (USA) -3

...

14. Bryson DeChambeau (USA) -2 (3e trou)

20. Jordan Spieth (USA) -1 (3e trou)

36. Antoine Rozner (FRA) 0 (3e trou)

61. Hideki Matsuyama (JPN) 1

. Rory McIlroy (NIR) 1 (2e trou)