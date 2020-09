Au sein de la famille du golf belge, la catégorie Mid-Am a le vent en poupe. Elle réunit, il est vrai, les grandes valeurs du sport de St.Andrews : la passion, l’esprit de compétition et la convivialité. "Globalement, nos compétitions sont accessibles aux joueurs et joueuses de plus de trente ans ayant un Handicap inférieur à 24. Elle sont organisées tout au long de l’année – y compris au cœur de l’hiver - dans plusieurs clubs. Au programme : des tournois en simples et en double et, en prime, beaucoup de bonne humeur" résume Jean-Paul Bourdon, organisateur et locomotive de la catégorie.

Les meilleurs joueurs en décousent, en "singles", sur le Federal Tour, le championnat officiel reconnu par la Fédération. "Et le niveau est de plus en plus élevé, souvent proche du scratch. Parallèlement, nous mettons également en place, aux mêmes dates, des compétitions pour des joueurs de moins haut niveau. Nous organisons aussi différents tournois par équipes (de deux joueurs) qui récoltent un énorme succès."

Le calendrier 2020 a été évidemment chahuté par la crise sanitaire. "Mais nous nous sommes adaptés à la situation et nous espérons boucler le nouveau programme pour la fin de l’année."

© dr



Sur le Federal Tour, trois manches ont déjà eu lieu à Enghien, au Hainaut (lors du National Championship) et à Kampenhout. Les suivantes sont prévues à L’Empereur (5 septembre), au Royal Waterloo (7 septembre), au Royal Bercuit (30 octobre), au Royal Fagnes de Spa (9 octobre) et au Millenium (31 octobre).

Au niveau des compétitions par équipes, le tournoi de Wimereux, organisé les 20 et 21 août, a, comme de coutume, suscité un grand engouement. "Les prochaines rencontres Teams Events auront lieu à Rigenée (1er novembre) et, surtout, au Touquet les 7 et 8 novembre pour clôturer la saison" poursuit Jean-Paul Bourdon.

Pour l’occasion, les participants joueront un jour sur le parcours La Forêt (formule greensome) et le lendemain sur celui de La Mer (formule 4 BBB). "Nous avons négocié un package exceptionnel de 255 euros par personne pour les deux greenfees, la nuit à l’hôtel Le Manoir et un repas gastronomique !"

Le Mid-Am (www.midamseries.com), parrainé notamment par La Libre, est une catégorie reconnue officiellement, au même titre que les juniors ou les seniors. « Depuis son lancement en Belgique, nous avons déjà accueilli 1700 joueurs différents dont un noyau dur d’environ 300 golfeurs qui viennent des quatre coins du pays. "Et nous avons, bien sûr, une équipe nationale représentative qui participe aux grands championnats internationaux. Nicolas Vendredi et Xavier Dumont de Chassart nous ont récemment représentés aux championnats d’Europe en Suisse."