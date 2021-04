Thomas Detry a rendu, ce samedi, une carte de 72 (dans le par) lors du troisième tour de l’Open d’Autriche qui se déroule sur le parcours du Diamond CC, près de Vienne. Le joueur bruxellois a très mal démarré sa partie, concédant un double bogey sur le trou n°1 (7 sur un par 5) et un bogey sur le trou n°2. Il s’est heureusement bien repris ensuite avec trois birdies sur l’aller. Son retour fut classique (deux birdies, deux bogeys). Au classement, il pointe désormais à la 37e place, toujours dans le par.

L’Allemand Martin Kaymer et l’Espagnol Alejandro Canizares se partagent la tête du classement à 9 sous le par avec un coup d’avance sur Maximilian Kiefer. Notons que Martin Kaymer, 36 ans et ancien n°1 mondial, n’a plus remporté un tournoi depuis son sacre à l’US Open en 2014 !