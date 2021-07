Open d'Ecosse : Thomas Detry en tête avec le n°1 mondial! Golf M.T. En état de grâce, le Bruxellois partage la première place avec Jon Rahm et Jack Senior.

© AFP

Comme dans un rêve ! Après deux tours, Thomas Detry partage la première place de l’Open d’Ecosse (European Tour) qui se dispute sur le parcours The Renaissance (par 71), à North Berwick. Estampillé Rolex Serie et doté de 8,5 millions de dollars, le tournoi réunit la plupart des meilleurs joueurs du monde. C’est dire le niveau affiché par le joueur belge, impressionnant de régularité et qui, avec un brin de réussite, aurait pu encore faire mieux. . Après son 66 de la veille, il a rentré, ce vendredi, une carte de 65, riche de six birdies et vierge de tout bogey. Du grand art. Au général, il totalise 11 coups sous le par, le même score que Jon Rahm (n°1 mondial) et l’Anglais Jack Senior. Lee Westwood, Matthew Fitzpatrick et George Coetzee (-10) ne sont pas loin. Thomas Pieters (-2) a passé le cut de justesse, Nicolas Colsaerts (-1, avec bogey sur son dernier trou) a en revanche été éliminé, tout comme Rory McIlroy. Rappelons que ce Scottish accordera trois wild cards pour le British Open de la semaine prochaine. Là aussi, Thomas Detry (qui n'a pas encore son sésame en poche) est donc bien placé!