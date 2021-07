Thomas Detry, Thomas Pieters et Nicolas Colsaerts participent, dès ce jeudi, à l’Open d’Ecosse (European Tour) qui se dispute sur le parcours The Renaissance, à North Berwick. Le tournoi, estampillé Rolex Serie, est l’un des plus importants de la saison européenne (8 millions de dollars de prize money) et servira, bien sûr, de répétition générale avant le British Open de la semaine prochaine.

Du coup, la plateau est exceptionnel. Aux meilleurs joueurs européens – dont l’Espagnol Jon Rahm, numéro un mondial – se sont ajoutés plusieurs ténors américains, parmi lesquels Justin Thomas, Xander Schauffele ou Will Zalatoris.

Ce Scottish Open permettra, en prime, aux trois joueurs les mieux classés n’ayant pas encore obtenu leur place au British Open d’obtenir une wild card de dernière minute. De quoi motiver un plus nos trois joueurs belges qui, rappelons-le, ne sont actuellement pas qualifiés pour le rendez-vous du Royal St.George’s.