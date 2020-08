Thomas Pieters est toujours dans la course pour la victoire à l’Open du Pays de Galles (European Tour) qui se déroule sur le parcours du Celtic Manor (par 71), à Newport. Après trois tours, le champion anversois occupe la quatrième place, à seulement quatre coups du Suédois Sebastian Soderberg et de l'Ecossais Connor Syme.

La semaine dernière, le Celtic Manor avait déjà accueilli le Celtic Classic. On se souvient que l’Anglais Sam Horsfield s’était imposé devant Thomas Detry avec un résultat final de 18 sous le par. Les scores seront, cette fois, bien moins impressionnants. Et pour cause : la pluie, le vent et le froid se sont invités, cette semaine, sur le parcours. C’est comme si le terrain avait soudain changé !

Les conditions étaient d’ailleurs encore très compliquées ce samedi. Dans ce contexte, Pieters s’est plutôt bien tiré d’affaire en rentrant une carte de 69, riche de quatre birdies et de deux bogeys. En embuscade, il aura clairement un bon coup à jouer ce dimanche lors du dernier tour.

Nicolas Colsaerts, en revanche, aura un défi bien plus complexe. Le Bruxellois pointe désormais à la 52è place avec un score global de 3 au-dessus du par. Ce samedi, il a rentré une carte de 73 particulièrement agitée avec quatre bogeys, deux doubles bogeys et six birdies !