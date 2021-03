Thomas Pieters dans le Top 5 à Punta Cana Golf Miguel Tasso Il n'est qu'à deux coups des leaders!

Après trois tours, Thomas Pieters occupe la cinquième place du Puntacana Championship (PGA Tour) qui se dispute sur le parcours du Corales GC (par 72), en République Dominicaine. Le joueur anversois a rentré, ce samedi, une belle carte de 69 et totalise désormais 8 coups sous le par au classement général. Un moment en tête, il aurait même pu faire mieux sans deux bogeys concédés sur le retour (trous 13 et 15). De son côté Thomas Detry a a signé un score de 72 (deux birdies, deux pars) et se positionne à la 21ème place avec un global de 4 sous le par. L’Américain Joel Dahmen et le Portoricain Rafael Campos (-10) sont en tête de ce tournoi doté de 3 millions de dollars de prize money avec un coup d’avance sur l’Anglais Danny Willett