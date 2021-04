Thomas Pieters et son partenaire Tom Lewis persistent et signent ! La paire belgo-anglaise occupe désormais la cinquième place du Zurich Classic (PGA Tour), tournoi de double qui se déroule sur le parcours du TPC Louisiana (par 72) en Nouvelle Orléans.

Ce samedi, lors du troisième tour qui se disputait en format « fourballs », elle a posté une superbe carte de 63 grâce à 5 birdies de Pieters et quatre de Lewis. Au classement, elle totalise 16 coups sous le par et n’est qu’à trois longueurs des Sud-Africains Louis Oosthuizen et Charl Schwartzel.

Ce dimanche, pour le dernier tour, la formule sera le « foursome » où les deux joueurs d’un team alternent les coups. Il s’agit évidemment du format le plus impitoyable ! La bataille pour la victoire s’annonbce passionnante avec la bagatelle de 17 équipes regroupées en l’espace de quatre coups !

Pour rappel, le Zurich Classics est doté de 7,4 millions de dollars de prize money. L’équipe victorieuse empochera 2.138.600 dollars et chaque joueur marquera 400 points à la FedEx Cup.