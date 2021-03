Comme la semaine dernière lors de l’Arnold Palmer Invitational, Lee Westwood et Bryson DeChambeau se retrouvent, ce dimanche, dans le dernier flight du Players Championship (PGA Tour) qui se dispute sur le parcours très spectaculaire du TPC Sawgrass, en Floride. L’Américain s’était imposé de justesse à Bay Hill. Mais, cette fois, son rival anglais (qui totalise 13 coups sous le par) partira avec deux coups d’avance. Lee Westwood, 47 ans, joue actuellement sur un petit nuage. Il n’a plus concédé le moindre bogey depuis 44 trous. Bref, la revanche entre le frappeur fou américain et le vétéran métronome britannique est servie show !

Mais attention : d’autres joueurs pourraient se mêler à la lutte pour le sacre. A l’aube du quatrième tour, Justin Thomas (-10), Paul Casey (-9) et Jon Rahm (-9) sont également en embuscade, prêts pour une remontada.

C’est dire si le suspense devrait être intense pour l’épilogue du tournoi le plus rémunérateur de l’année sur le PGA Tour. Pour rappel, le vainqueur recevra un chèque de 2,7 millions de dollars !