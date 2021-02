Grâce à un dernier tour en 68 coups, l'Américain Patrick Reed a remporté le Farmers Insurance Open (PGA Tour/7,5 millions de dollars), qui s'est disputé à La Jolla-San Diego en Californie. Reed, 30 ans, a réalisé trois birdies, un eagle et un bogey lors du dernier tour bouclé en 68 coups, quatre sous le par. Au classement, il a devancé le Suédois Henrik Nolander de quatre coups et les Américains Tony Finau, Ryan Palmer, Xander Schauffele et le Norvégien Viktor Hovland de cinq coups. Il s'agit de sa neuvième victoire sur le circuit PGA. Ce succès a néanmoins été entaché par une polémique liée à la bonne application des règles. Lors du troisième tour, Patrick Reed s'est accordé un drop gratuit en estimant que sa balle était "pluguée" dans le gros rough. Or, les images de télévision prouvent que cette balle a rebondi et qu'il est donc hautement improbable qu'elle ait pu être enfouie dans le sol. Reed a appelé un arbitre pour avaliser sa décision mais, à ce moment, il avait déjà droppé! Le sujet alimente bien des conversations sur la planète golf car l'Américain a déjà connu, dans un passé récent, des soucis avec l'interprétation des règles.