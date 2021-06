Après cinq années passées à l’Université de l’Illinois, où il a combiné études en Business et golf de haut niveau, Giovanni Tadiotto, 23 ans, fait, ce jeudi, ses grands débuts sur le circuit professionnel. Le jeune espoir belge participe, en effet, à l’Open de Bretagne qui se dispute sur le parcours de Piéneuf Val André et qui compte pour l’European Challenge Tour. "Ces cinq années passées aux États-Unis m'ont permis de devenir un joueur beaucoup plus complet à tous les niveaux. Physiquement, techniquement et mentalement. Ce fut une expérience fabuleuse, à la fois sur les plans sportif et humain. J’ai beaucoup mûri et je suis devenu un vrai compétiteur... » confie la "perle de Rigenée", désormais membre au Golf de L'Empereur.

Fier d'avoir réalisé son rêve de gosse, son objectif est désormais d’accéder dès que possible à l’European Tour et de rejoindre Thomas Pieters, Thomas Detry et Nicolas Colsaerst dans le haut de l'affiche. Grâce à des wilds cards obtenues par la Fédération, il pourra participer dans les prochaines semaines à six tournois sur le Challenge Tour. Ce sera un bon baromètre pour tester son niveau actuel. "Je suis convaincu que je peux relever le défi. Je me sens prêt..."