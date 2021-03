Thomas Pieters et Thomas Detry restent dans le peloton de tête au Qatar Masters (European Tour) qui se déroule sur le parcours Education City GC (par 71), à Doha. Le joueur anversois a rentré, ce vendredi, une carte de 69 (5 birdies et deux bogeys) pour un global, après 36 trous, de 5 sous le par. Le champion bruxellois a, pour sa part, signé un score de 72 (3 birdies et un bogey). Sur le trou n°6, où il avait réussi un eagle jeudi, Detry a cette fois concédé un bogey. Au général, il totalise 4 coups sous le par et occupe la 16e place.

Nicolas Colsaerts, en revanche, n’a pas réussi à passer le cut. Visiblement peu à l’aise sur ce parcours, le Bruxellois a rendu, ce vendredi, une carte de 77 (+6) avec, notamment, deux double bogeys.

Le Danois Jeff Winther, 32 ans, pointe à la première place à 8 sous le par (deux cartes de 67). Mais on dénombre la bagatelle de 23 joueurs en l’espace de quatre coups ! C’est dire si la bataille pour la victoire s’annonce serrée ce week-end.