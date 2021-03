Thomas Detry a pris un très bon départ lors du Qatar Masters (European Tour) qui se dispute sur le parcours Education City GC (par 71), à Doha. Le champion bruxellois a rentré une première carte de 66 (-5) riche d’un eagle (sur le trou n°6), de cinq birdies et de deux bogeys. Au classement, il occupe la sixième place à deux coups de l’Ecossais David Law et à une longueur de de l’Italien Nino Bertasio, de l’Anglais Richard McEvoy, du Sud-Africain Hennies Du Plessis et du Finlandais Kalle Samooja.

Thomas Pieters a également bien démarré le tournoi en signant un score de 68 (quatre birdies, un bogey). L’Anversois occupe la 21e place du classement.

Troisième joueur belge en lice, Nicolas Colsaerts a dû se contenter d’une carte dans le par (un eagle, deux birdies, deux bogeys et un double bogey) et devra élever son niveau pour passer le cut de vendredi.