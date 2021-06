Thomas Detry à deux coups de la tête à Hambourg Golf Miguel Tasso Le dernier tour est programmé ce lundi

© European Tour

A l’aube du troisième et dernier tour, programmé ce lundi, Thomas Detry occupe la septième position du Porsche European Open qui se dispute sur le parcours Green Eagle (par 72), à Hambourg. Le Bruxellois avait pris la tête du tournoi, samedi, grâce à première carte de 68 (-4) riche de sept birdies (pour un double bogey) sur ses neuf premiers trous ! Ce dimanche, il a connu une journée plus difficile et a signé un score de 73 (3 birdies, 2 bogeys et un double bogey). Avec un total de -3, il se situe à deux coups des deux leaders, l’Australien Maverick Antcliff et l’Anglais Matthew Southgate. Il reste donc en course pour sa victoire première victoire sur le circuit européen,