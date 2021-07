En signant une carte de 66 (-5) lors du premier tour, Thomas Detry a pris un excellent départ lors de l’Open d’Ecosse (European Tour) qui se dispute sur le parcours The Renaissance (par 71), à North Berwick. Très solide sur ce links traditionnel, le Bruxellois a réussi six birdies et n’a concédé qu’un seul bogey. Au soir du premier tour de ce Rolex Serie doté de 8,5 millions de dollars, le joueur bruxellois occupe la quatrième place, à seulement deux coups de l’Anglais Jack Senior, actuel leader. Thomas Pieters (-3) et Nicolas Colsaerts (-2) ont également plutôt bien démarré l’épreuve.

Jouée dans des conditions optimales – sous le soleil et sans vent – cette journée inaugurale a permis à de nombreux favoris de prendre déjà leur marque. C’est notamment le cas de Lee Westwood et Justin Thomas (-6) et de Jon Rahm, Tommy Fleetwood, Ian Poulter et Matt Fitzpatrick (-5). Voilà qui promet un tournoi passionnant.