Malgré deux cartes moyennes (73 et 72), Thomas Detry a passé de justesse l’écueil du cut lors du British Masters (European Tour) qui se dispute sur le légendaire parcours du Belfry (par 72), en Angleterre. Le joueur bruxellois a bien terminé son deuxième tour avec des birdies sur les trous 14, 15 et 17. Au classement, il accuse néanmoins huit coups de tard sur les trois leaders : les Ecossais Robert Macintyre et Calum Hill et l’Anglais Richard Bland.

Sur le circuit féminin, Manon De Roey a débuté l’Open d’Afrique du Sud qui se déroule au Westlake GC (par 72) en rentrant une carte de 76 (2 birdies, 4 bogeys, un double bogey). Elle occupe la 35ème position du classement. La Sud-Africaine Lee-Anne Pace et la Galloise Lydia Hall sont en tête à 2 sous le par.