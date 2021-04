Grâce à une wild card, Thomas Pieters participe, dès ce jeudi, au Zurich Classic, tournoi du PGA Tour américain qui se dispute sur le parcours du TPC Louisiana, en Nouvelle Orleans.

Totalement atypique sur le circuit américain, l’épreuve se joue en double. Le jeudi et le samedi, le format sera le « fourballs » (chaque joueur joue sa balle et on prend le meilleur score de l’équipe sur chaque trou) et le vendredi et le dimanche il s’agira de « foursomes » (les deux joueurs alternent les coups). Le tout en stroke play !

Pour l’occasion, le champion anversois fera équipe avec l’Anglais Tom Lewis, 108ème au ranking mondial. Le plateau de ce tournoi doté de 7 million de dollars de prize money est très relevé. Parmi les tandems les plus prestigieux notons ceux formés par Jon Rahm et Ryan Palmer (tenants du titre), Colin Morikawa et Matthew Wolff, Danny Willett et Tyrell Hatton, Xander Schauffele et Patrick Cantlay, Marc Leishman et Cameron, Smith, Bubba Watson et Scottie Scheffler, Henrik Stenson et Justin Rose, Cameron Champ et Tony Finau. Du beau monde et un spectacle garanti !

En cette année de Ryder Cup, le tournoi prend évidemment une dimension particulière. Chacun sait combien les doubles (« fourballs » et « foursomes ») seront importants en septembre à Whistling Straits. Nul doute dès lors que les deux capitaines – Padraig Harrington et Steve Strecker – seront très attentifs aux performances de certains candidats à la sélection.