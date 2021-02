Thomas Detry a signé un excellent Top 30 à l’occasion de sa pendaison de crémaillère dans un tournoi des WGC Championships. Sur le parcours « The Concession » (par 72) à Bradenton (Floride), le Bruxellois a terminé à 5 sous le par grâce à des cartes de 70, 73, 70 et 70. Très régulier (75% de drives sur le fairway et 66% de greens en régulation), il a prouvé faire désormais partie intégrante de l’élite mondiale. Au classement final, il devance des joueurs du niveau de Dustin Johnson, Jon Rahm ou Justin Rose. La victoire finale est revenue à l'Américain Collin Morikawa (-18) qui a devancé de trois coups ses compatriotes Brooks Koepka et Billy Horschel ainsi que le Norvégien Viktor Hovland. Notons que plusieurs joueurs - dont Rory McIlroy - avaient décidé de revêtir, ce dimanche, le fameux polo rouge de Tiger Woods pour envoyer un message de soutien à l'ancien numéro un mondial en convalescence après son grave accident de voiture.

A l’Open de Puerto-Rico (PGA Tour), qui s’est déroulé à Rio Grande (par 72), Thomas Pieters n’a pas réussi, ce dimanche, à se mêler à la lutte pour la victoire finale. L’Anversois termine à la 15e place à 11 sous le par (cartes de 69, 67, 71 et 70). Le titre est revenu au Sud-Africain Branden Grace (-18).