Sans remuer beaucoup de vagues, Thomas Detry poursuit sa progression. L’US Open, qui débute ce jeudi sur le parcours légendaire de Torrey Pines, sera le troisième tournoi du Grand Chelem de sa carrière. Promu en dernière minute dans le tableau final grâce à sa deuxième place lors de l’European Open de Munich la semaine dernière, le Bruxellois espère réussir une belle performance en Californie. Il avait déjà disputé l’US Open l’an passé, sur le terrible parcours du Winged Foot GC, à New York. «J’avais passé le cut et partagé la partie de Dustin Johnson lors du troisième tour avant de craquer un peu le dimanche. Fort de cette expérience, j’espère faire encore mieux cette fois » confie-t-il.

Torrey Pines est un monument classé du golf américain. Dessiné le long des falaises de San Diego, il surplombe l’océan Pacifique et offre des vues imprenables. Mais les joueurs n’auront guère l’occasion de savourer le décor. «Déjà difficile en temps normal, le parcours a été spécialement préparé pour cet US Open avec notamment un rough infernal et des greens très rapides» poursuit Thomas Detry.

Mais le défi ne fait pas peur à ce dernier. «Voilà plusieurs semaines que j’ai à nouveau de bonnes sensations. Mon swing est bien en place. Mon petit jeu aussi. Et le travail de sophrologie que j’effectue depuis quelques mois me permet de mieux gérer mes émotions durant les tournois. Bref, tous les paramètres sont au vert et j’ambitionne un Top 15 pour franchir une nouvelle étape. »

La barre est haute car le plateau de cet US Open est évidemment impressionnant avec les présences de tous les ténors du swing. Tenant du titre, l’Américain Bryson DeChambeau fait forcément figure d’épouvantail. Mais ses compatriotes Dustin Johnson, Brooks Koepka, Collin Morikawa et Jordan Spieth sont aussi dans les starting blocks. Côté européen, Jon Rahm (tout juste remis de son test positif au Covid), Rory McIlroy, Tyrell Hatton, Justin Rose et Matthew Fitzpatrick font également partie des favoris.

Ceci dit, c’est pour Phil Mickelson que l’Amérique aura les yeux de Rodrigue pour Chimène. Voici trois semaines, le quinqua californien est devenu, lors du PGA Championship, le vainqueur le plus âgé de l’histoire d’un tournoi du Grand Chelem. « Lefty », qui a soufflé ce mercredi 51 bougies sur son gâteau d’anniversaire, rêve secrètement de remettre le couvert à l’occasion de cet US Open, seul Major qui lui résiste obstinément depuis le début de sa carrière. Songez qu’il a terminé six fois à la deuxième place. Une véritable malédiction qu’il espère enfin vaincre dans sa chère ville natale de San Diego.