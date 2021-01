L’Américain Harris English, 31 ans, s’est adjugé le Tournoi des Champions (PGA Tour) qui s’est déroulé sur le parcours Plantation Course (par 73) à Kapalua, sur l’île de Hawaï. Il s’est imposé sur le premier trou du play-off qui l’opposait au jeune et talentueux Chilien Joaquin Neumann. Les deux hommes avaient terminé les 72 trous à 25 sous le par !

Très solide tout au long des quatre tours (cartes de 65, 67, 66 et 69), English a mérité son troisième titre sur le PGA Tour. Il a néanmoins tremblé jusqu’au bout face au retour de Neumann, auteur d’une fantastique carte de 64 (9 birdies et le record du parcours) le dimanche. Sur le dernier trou, l’Américain était même contraint au birdie pour partir en playoff ! Lors de ce barrage, il réussissait un nouveau birdie pour sceller son couronnement, après sept ans de disette sur le PGA Tour. Grâce à ce succès, il intègre le Top 20 mondial. Tenant du titre, Justin Thomas a échoué cette année à la troisième place (-24). Xander Schauffele (-21) Jon Rahm (-20) et Bryson DeChambeau (- 20) ont également terminé dans le Top 10.