C’est une tradition de début d’année sur le PGA Tour : les lauréats de du millésime précédent se retrouvent à l’occasion du Tournoi des Champions. Le plateau de l’édition 2021, qui débute ce jeudi à Hawaï, a donc très belle allure avec les présences de huit des dix meilleurs joueur du ranking mondial !

Numéro un moment, Dustin Johnson fait logiquement figure de favori de cette pendaison de crémaillère. Mais les candidats au titre se bousculeront sur le tee n°1. On pense à Justin Thomas (tenant du titre) mais aussi à Bryson DeChambeau, Xander Schauffele, Patrick Cantlay et Patrick Reed. Les Américains sont, bien sûr, majoritaires dans le champ de 42 joueurs mais on se dit que les Espagnols Jon Rahm et Sergio Garcia, le Norvégien Viktor Hovland, le Japonais Hideki Matsuyama ou le Coréen Sungjae Im auront aussi leur mot à dire. Qualifiés pour le tournoi, le Nord-Irlandais Rory McIlroy et l’Anglais Tyrrell Hatton n’ont pas fait le voyage. Et Jim Herman, testé positif à la Covid-19, a dû déclarer forfait.

Le tournoi se disputera sur le parcours « Plantation Course » du Kapalua Resort. Il s’agit d’un par 73 de 6800 mètres dessiné dans un cadre magique avec l’océan pour témoin.