Les Américains Justin Thomas et Harris English se partagent la tête du Tournoi des Champions (PGA Tour) qui se dispute sur le parcours « Plantation Course » (par 73) de Kapalua, à Hawaï. Les deux joueurs ont rentré une carte de 65 (8 sous le par) et précèdent de deux coups un peloton de six adversaires parmi lesquels on retrouve Patrick Reed et Sergio Garcia. Le n°1 mondial Dustin Jonhson a dû se satisfaire d’un score de 71 (-2). L’Espagnol Jon Rahm, n°2 du ranking, a également signé un début moyen avec une carte de 70. Seuls deux joueurs (Tony Finau et Sebastian Munoz) ont bouclé ce premier tour avec un score supérieur au par.

Déjà deux fois lauréat du tournoi, Justin Thomas a étalé tout son talent sur les fairways de Kapalua, alignant 8 birdies et ne concédant pas le moindre bogey. Mal embarqué sur le trou n°13, où il avait égara sa balle dans l’herbe haute, il sauva un improbable par en rentrant un putt de 12 mètres.

Pour rappel, le « Sentry Tournament of Champions » est réservé aux différents vainqueurs de tournois du PGA Tour en 2020. Le plateau de cette année réunit 42 participants.