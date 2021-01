Les Américains Ryan Palmer et Harris English mènent la danse au Tournoi des Champions (PGA tour) qui se dispute sur le parcours Plantation Course (par 73) à Kapalua, à Hawaï. Après trois tours, les deux hommes totalisent 21 sous le par et précède d’un coup leur compatriote Collin Morikawa. En état de grâce, Palmer (notre photo) a signé une carte de 64 (-9) lors du troisième tour, avec notamment six birdies sur ses sept derniers trous. Il a également échappé de justesse à une pénalité sur le trou n°9 lors d’un chip qui est revenu dans ses pieds.

Tenant du titre, Justin Thomas accuse désormais quatre coups de retard tandis que Dustin Johnson et Jon Rahm sont à sept longueurs des leaders. Le Sentry Tournament of Champions réunit traditionnellement les lauréats des tournois du PGA Tour de l’année précédente.