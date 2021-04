Bonne nouvelle pour les passionnés de swing : la Belgique accueillera un tournoi de l’European Tour en 2022. Il aura lieu dans le club anversois du Rinkven International GC, sera doté d’un million de dollars de prize money, organisé par Golazo et parrainé par la société « Soudal » qui donnera son nom à l’événement.

A l’heure où le nombre de golfeurs n’a jamais été aussi important dans notre pays, la renaissance d’un Open national tombe évidemment à point nommé. C’est la troisième fois que Rinkven sera l’hôte d’une épreuve du circuit européen. On se souvient que le club de la Métropole avait accueilli, en 2018 et 2019, le Belgian Knockout, une compétition hybride qui mélangeait le stroke play et le match play. Cette fois, le « Soudal Open » se disputera en format classique (4 tours en stroke play).

Les dates de l’événement ne sont pas encore figées dans le marbre. Mais il est probable qu’il aura lieu au printemps (mai ou juin). Il est évidemment trop tôt pour évoquer la composition de l’affiche mais on peut évidemment espérer la participation de quelques gros bras du Tour et la présence des trois Mousquetaires belges (Thomas Pieters, Thomas Detry et Nicolas Colsaerts). "Dès que les dates définitives seront fixées, nous pourrons commencer les négociations avec tous les joueurs" précise Andy Hancock, directeur du tournoi.

Entreprise belge leader dans la production de mastics, colles et mousses, Soudal s’installe sur les greens pour une longue durée. Le partenariat court en effet sur une période de trois ans. « Nous espérons que le tournoi devienne un vrai rendez-vous et the place to be» confie Vic Swerts, fondateur et président de la marque et grand passionné de golf.

L’Open de Belgique fait partie de l’histoire du golf européen. Il fut disputé pour la première fois en1910 sur les greens du Ravenstein. Il a ensuite voyagé aux quatre coins du pays avec, pour point d’orgue, le fameux Belgacom Open qui s'est déroulé pour la dernière fois en 2000 au Royal Zoute en présence de la plupart des meilleurs joueurs du continent.