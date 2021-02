Après trois tours, Thomas Detry conserve sa place dans le Top 30 du WGC Championship qui se déroule sur le parcours « The Concessions » (par 72), à Bradenton (Floride). Samedi, le Bruxellois a signé une belle carte de 70 pour un total de 3 sous le par. De plus en plus à l’aise dans le tournoi, il a réussi 4 birdies et, en bonus, un fantastique eagle sur le trou n°13. Malheureusement, deux double bogeys (trou n°6 et, surtout, trou n°18) ont freiné sa marche en avant. Ce dimanche, Detry tentera d’escalader quelques marches et d’accrocher un Top 20.

En haut du classement, c’est le jeune Américain Collin Morikawa qui mène la danse à 15 sous le par avec deux coups d’avance sur ses compatriotes Billy Horschel et Brooks Koepka.

A l’Open de Puerto Rico (PGA Tour), Thomas Pieters reste dans la course pour la victoire. L’Anversois a rentré, samedi, un score de 71 sur le parcours du Grand Reserve GC (par 72). Au général, il totalise 9 coups sous le par et accuse cinq longueurs de retard sur l’Américain Grayson Murray et le Portoricain Rafael Campos.