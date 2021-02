Pour son baptême du feu dans un WGC Championship, Thomas Detry a pris un bon départ, jeudi, sur le parcours The Concession (par 72) à Bradenton (Floride). Le Bruxellois a signé une première carte de 70 (-2). Après un départ compliqué (deux bogeys sur ses trois premiers trous), le Bruxellois a vite trouvé ses marques alignant 6 birdies en 8 trous (entre le 6 et le 13) avant une fin de parcours un peu plus irrégulière. Au classement provisoire, il pointe à la dix-neuvième place à quatre coups de l’Américain Webb Simpson et de l’Anglais Matthew Fitzpatrick.

Comme prévu, le parcours floridien est redoutable et a déjà fait quelques victimes parmi les favoris. Dustin Johnson et Bryson DeChambeau ont ainsi rentré un score improbable de 77 (+5) qui ruine quasiment toutes leurs chances de victoire.

Notons qu'à l'Open de Puerto-Rico (PGA Tour), qui se dispute sur le parcours du Grand Reserve CC (par 72) à Rio Grande, Thomas Pieters occupe la 25ème place après un premier tour bouclé avec un score de 69 (trois birdies sur les trois derniers trous).